С кастрюлями и ложками: под Кабмином прошел митинг за открытие ресторанов

На протест вышло несколько десятков человек - представителей ресторанного бизнеса

Фото: Макс Требухов

На протест вышло несколько десятков человек - представителей ресторанного бизнеса

Как сообщает LB.ua, передает RegioNews.

Митингующие пришли под дом правительства, чтобы донести "серьезность требований отрасли накануне голосования на заседании Кабмина по возобновлению работы ресторанов в залах".

Люди взяли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками. А также плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Все хотят быть Велюр", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!", "Вы сделали нас вместе".

Ранее сообщалось, что около сотни представителей ресторанного бизнеса с плакатами собрались под стенами Черновицкой городского совета.