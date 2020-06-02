С кастрюлями и ложками: под Кабмином прошел митинг за открытие ресторанов
Возле Кабмина прошел митинг Украинской ресторанной ассоциации с требованием разрешить работу ресторанов в помещениях.
Как сообщает LB.ua, передает RegioNews.
Митингующие пришли под дом правительства, чтобы донести "серьезность требований отрасли накануне голосования на заседании Кабмина по возобновлению работы ресторанов в залах".
Люди взяли с собой кастрюли с крышками, чтобы греметь по ним ложками и черпаками. А также плакаты со слоганами "Пора шастать по ресторанам", "Все хотят быть Велюр", "Думай-те! Открывай-те!", "Мы безопасней, чем метро и маршрутки", "Нас миллион, дайте работать!", "Вы сделали нас вместе".
Ранее сообщалось, что около сотни представителей ресторанного бизнеса с плакатами собрались под стенами Черновицкой городского совета.
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