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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июня 2020, 21:31 15

Еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева

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02 июня 2020, 21:31 15
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Он заявил, что "чувствует мощную поддержку киевлян"
Фото: скриншот видео
Он заявил, что "чувствует мощную поддержку киевлян"

Депутат фракции "Слуга народа" и владелец ресторана "Велюр" Николай Тищенко заявил о намерении участвовать в партийных праймериз кандидатов на пост мэра Киева.

Об этом Тищенко сообщил в Instagram, передает RegioNews.

Учитывая достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийные праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести!", - написал Тищенко.

Он добавил, что выступает за "новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы".

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.


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