Ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва

Він заявив, що "відчуває потужну підтримку киян"

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Він заявив, що "відчуває потужну підтримку киян"

Депутат фракції "Слуга народу" і власник ресторану "Велюр" Микола Тищенко заявив про намір брати участь у партійних праймеріз кандидатів на пост мера Києва.

Про це Тищенко повідомив в Instagram, передає RegioNews.

З огляду на досить жвавий інтерес киян і журналістів, хочу повідомити: я йду на партійні праймеріз. Я відчуваю потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести!", - написав Тищенко.

Він додав, що виступає за "нові підходи, за нові і чесні правила, за нові ідеї і смисли".

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину.