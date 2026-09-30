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Об этом сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Обуховском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждено здание супермаркета, вспыхнул пожар. Предварительно, там могут быть пострадавшие. Профильные службы работают на месте.

В Броварах из-за вражеской атаки травмированы трое местных жителей. Двое мужчин получили осколочные ранения, а еще у одного пострадавшего диагноз устанавливают. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ в очередной раз атаковала Киевщину ракетами и дронами. В Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек. К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного ребенка.