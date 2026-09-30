Россияне атаковали Днепр: что известно
Утром 30 сентября российские войска нанесли удар по Днепру
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Произошло возгорание на территории частного домовладения. Предварительно обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждали о реактивном БпЛА в направлении Днепра с юга.
Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, возник пожар.
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