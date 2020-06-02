В Украине создан Консультативный совет по делам ветеранов

Председателем Консультативного совета стал Сергей Куницын

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Председателем Консультативного совета стал Сергей Куницын

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №209/2020 о создании Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно тексту сообщения, Совет создан с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины.

Кроме того, он будет заниматься незаконно удерживаемыми лицами на временно оккупированной территории Украины.

Председателем Консультативного совета был назначен советник президента и глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын.

В течение недели он должен внести проект Положения о Консультативном совете.

Ранее сообщалось, что создание Министерства оккупированных территорий займет от шести месяцев до одного года.