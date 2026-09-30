Три F-16 для Украины: Бельгия передаст истребители до конца года

Иллюстративное фото: из открытых источников

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца 2026 года по ускоренной процедуре

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Украина уже получила от Бельгии и других партнеров, включая Испанию, срочные поставки боеприпасов для F-16.

"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на фоне российских атак Украине необходимо усиливать возможности для уничтожения воздушных целей и защиты населения.

Зеленский поблагодарил Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и правительство страны за поддержку Украины.

Напомним, Европейский Союз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд. евро на закупку ракет и беспилотников. Также ЕС готовит новую программу совместных оборонных проектов с Киевом. Новая инициатива должна совместить боевой опыт и инновации Украины с европейскими технологиями и промышленными мощностями.