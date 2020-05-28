Германия требует от Онищенко покинуть страну
В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии призвало бывшего народного депутата Александра Онищенко покинуть территорию страны.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle, передает RegioNews.
По словам адвоката Онищенко Доминика Клаука, сейчас бывший народный депутат, которого в Украине обвиняют в коррупции, находится на своем ранчо в Нижней Саксонии.
После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая, экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода", - сказал Доминик Клаук.
Как сообщает пресс-служба суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии, и призвало его немедленно покинуть территорию страны.
Однако по информации адвоката, Онищенко подал ходатайство на разрешение остаться в стране на период судебного разбирательства.
Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является", - сказал адвокат.
Напомним, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.
В 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.
- 18:29 28 мая Мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства
- 18:28 28 мая Боевики обстреляли позиции ООС у Павлополя и Крымского
- 17:57 28 мая "Слуги народа" определились с кандидатом в мэры Львова
- 17:56 28 мая Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе
- 17:44 28 мая На взятке задержали бывшего директора департамента экологии Полтавской ОГА
- 17:38 28 мая "Укрзализныця" возобновляет работу электричек в 10 областях
- 21:57 27 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу