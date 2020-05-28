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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 мая 2020, 16:59 10

Германия требует от Онищенко покинуть страну

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28 мая 2020, 16:59 10
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Он может переехать в РФ, так как имеет российский паспорт
Фото: скриншот видео
Он может переехать в РФ, так как имеет российский паспорт

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии призвало бывшего народного депутата Александра Онищенко покинуть территорию страны.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle, передает RegioNews.

По словам адвоката Онищенко Доминика Клаука, сейчас бывший народный депутат, которого в Украине обвиняют в коррупции, находится на своем ранчо в Нижней Саксонии.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая, экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода", - сказал Доминик Клаук.

Как сообщает пресс-служба суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии, и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Однако по информации адвоката, Онищенко подал ходатайство на разрешение остаться в стране на период судебного разбирательства.

Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является", - сказал адвокат.

Напомним, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.

В 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.


суд Германия коррупция Александр Онищенко
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