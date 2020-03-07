Министерство оккупированных территорий создадут не раньше, чем через полгода
Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", пишет RegioNews.
Он подчеркнул, что вопрос реинтеграции - это достаточно большое направление с серьезной нагрузкой.
"Создание нового министерства займет от шести месяцев до года. Есть юридические возможности, которые уже отработаны, и в среду на заседании правительства будет представление проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы министерство ветеранов работало максимально быстро, также и министерство временно оккупированных территорий. Никто не пострадает: ни программы, ни люди, ни наши партнеры", - отметил Резников.
По его словам, на сегодняшний день базовая стратегия деоккупации записана в Минских соглашениях.
"Об этом сказано, в том числе, и в коммюнике лидеров Нормандского формата, который состоялся в Париже. Это решение вопросов безопасности, прекращение огня, разведение средств и сил. Соответственно финалом политического регулирования должны быть выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Это главная идея такой стратегии деоккупации. Детали, нюансы мы отработаем. Наше министерство будет тем фокусом, тем агрегатом, который соберет все возможные идеи, и мы будем с этим работать", - отметил Резников.
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