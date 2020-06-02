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ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 14:21 20

ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом

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02 июня 2020, 14:21 20
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Против него возбудили уголовное дело "за незаконное пересечение границы России"
Против него возбудили уголовное дело "за незаконное пересечение границы России"

ФСБ России заявила, что задержала украинского военного, об исчезновении которого на админгранице между Херсонской областью и анексированным Крымом сообщили Вооруженные силы Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

ФСБ утверждает, что военный "в состоянии алкогольного опьянения" "пытался пересечь" адмияграницу и был задержан российскими силовиками, против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России".

В ФСБ называют также имя военного – Евгений Добринский, 1992 года рождения, что совпадает с данными пропавшего украинского пограничника.

Российские силовики заявляют, что "во время осмотра у него обнаружили вещество, которое, предположительно, является наркотиком и направлена на экспертизу".

Напомним, в ночь на воскресенье старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога" недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).

Сегодня, 2 июня прес-служба СБУ подтвердила факт незаконного задержания сержанта Госпогранслужбы Украины спецслужбами России на админгранице с аннексированным Крымом.


Россия Крым пограничники ФСБ РФ граница криминальное дело Херсон Чонгар
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