ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом
ФСБ России заявила, что задержала украинского военного, об исчезновении которого на админгранице между Херсонской областью и анексированным Крымом сообщили Вооруженные силы Украины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
ФСБ утверждает, что военный "в состоянии алкогольного опьянения" "пытался пересечь" адмияграницу и был задержан российскими силовиками, против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России".
В ФСБ называют также имя военного – Евгений Добринский, 1992 года рождения, что совпадает с данными пропавшего украинского пограничника.
Российские силовики заявляют, что "во время осмотра у него обнаружили вещество, которое, предположительно, является наркотиком и направлена на экспертизу".
Напомним, в ночь на воскресенье старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога" недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.
Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).
Сегодня, 2 июня прес-служба СБУ подтвердила факт незаконного задержания сержанта Госпогранслужбы Украины спецслужбами России на админгранице с аннексированным Крымом.
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