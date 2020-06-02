ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом
ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом повідомили Збройні сили України.
Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
ФСБ стверджує, що військовий "у стані алкогольного сп’яніння" "намагався перетнути" адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії".
У ФСБ називають також ім’я військового – Євген Добринський, 1992 року народження, що співпадає з даними про зниклого українського прикордонника.
Російські силовики заявляють, що "під час огляду у нього виявили речовину, яка, ймовірно, є наркотиком і спрямована на експертизу".
Нагадаємо, в ніч на неділю старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.
Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).
Сьогодні, 2 червня прес-служба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом.
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