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ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 14:21 14

ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом

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02 червня 2020, 14:21 14
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Проти нього порушили кримінальну справу "за незаконний перетин кордону Росії"
Проти нього порушили кримінальну справу "за незаконний перетин кордону Росії"

ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом повідомили Збройні сили України.

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

ФСБ стверджує, що військовий "у стані алкогольного сп’яніння" "намагався перетнути" адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії".

У ФСБ називають також ім’я військового – Євген Добринський, 1992 року народження, що співпадає з даними про зниклого українського прикордонника.

Російські силовики заявляють, що "під час огляду у нього виявили речовину, яка, ймовірно, є наркотиком і спрямована на експертизу".

Нагадаємо, в ніч на неділю старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).

Сьогодні, 2 червня прес-служба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом.


Росія Крим прикордонники ФСБ РФ кордон кримінальна справа Херсон Чонгар
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