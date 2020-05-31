Степанов анонсировал очередной этап смягчения карантина

В то же время в некоторых регионах Украины количество новых случаев возросло

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В то же время в некоторых регионах Украины количество новых случаев возросло

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

В частности, с определенными ограничениями будет возобновлена ​​работа спортивных залов, бассейнов, и межобластного транспортного сообщения.

Фитнес-залы можно посещать при условии не более одного человека на 10 квадратных метров, обязательным остается наличие антисептиков, персонал должен носить маски или респираторы.

Бассейны откроют для индивидуального посещения, а также для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше.

Также Степанов отметил, что по состоянию на 31 мая 5 областей не отвечают всем критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий, это Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания на 100 тысяч человек за последние 7 дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 мая в Украине насчитывается 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.