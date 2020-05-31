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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 мая 2020, 14:42 16

Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с Днем города - видео

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31 мая 2020, 14:42 16
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Шварценеггер сказал слова известной песни "Як тебе не любити, Києве мій!"
Фото: flickr
Шварценеггер сказал слова известной песни "Як тебе не любити, Києве мій!"

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал оригинальный видеоролик, посвященный Дню Киева.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!" - написал Кличко в Facebook.

Изюминкой видеопоздравления оказалось участие в нем известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное", - написал Кличко в комментарии к видео.

Также в этот день состоялся в режиме онлайн знаменитый пробег под каштанами, организаторы которого собрали 370 тысяч гривен на помощь больницам.

Забег проходил 35 минут. За это время зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад - 100 гривен - можно сделать и после окончания пробега", - сообщили организаторы.

Напомним, празднование Дня Киева 31 мая в связи с карантинными мероприятиями провели в формате онлайн.


Киев видео Виталий Кличко День Киева
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