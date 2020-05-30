10:42  30 мая
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело 377 человек
11:12  30 мая
На Донбассе без электричества остались 53 поселения
10:06  30 мая
Сутки в ООС: боевики нарушили "тишину" 13 раз
UA | RU
UA | RU
30 мая 2020, 12:47 12

СБУ выявила на Виннитчине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере

Читайте також
українською мовою
30 мая 2020, 12:47 12
Читайте також українською мовою
За эти деньги должны были произвести модернизацию системы защиты одной из военных частей
Фото: из открытых источников
За эти деньги должны были произвести модернизацию системы защиты одной из военных частей

В Винницкой области разоблачили преступную группу в составе 5 человек (один из них является сотрудником полиции). Их подозревают в растрате бюджетных средств в размере 19 млн грн. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в рамках договора на 41 миллион гривен, заключенного в 2017 году с Министерством обороны, подрядчики должны были построить инженерные сооружения в воинской части.

Во время исполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 миллионов бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах", - говорится в версии следствия.

Получив средства, участники преступной группы в дальнейшем провели ряд финансовых операций с целью их легализации через ФОПы, которые впоследствии прекратили работу.

Во время обысков силовики обнаружили документацию, которая доказывает проведение сделки. Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Подрядчикам сообщили о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Санкциями указанных статей Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание для командира воинской части - в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет; для других участников преступной группы - в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее СБУ в Запорожской области разоблачило пограничника на "крышевании" браконьеров.


СБУ Винницкая область Минобороны военные преступление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 мая 2020, 21:50
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »