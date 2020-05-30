СБУ выявила на Виннитчине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере

За эти деньги должны были произвести модернизацию системы защиты одной из военных частей

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За эти деньги должны были произвести модернизацию системы защиты одной из военных частей

В Винницкой области разоблачили преступную группу в составе 5 человек (один из них является сотрудником полиции). Их подозревают в растрате бюджетных средств в размере 19 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в рамках договора на 41 миллион гривен, заключенного в 2017 году с Министерством обороны, подрядчики должны были построить инженерные сооружения в воинской части.

Во время исполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 миллионов бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах", - говорится в версии следствия.

Получив средства, участники преступной группы в дальнейшем провели ряд финансовых операций с целью их легализации через ФОПы, которые впоследствии прекратили работу.

Во время обысков силовики обнаружили документацию, которая доказывает проведение сделки. Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Подрядчикам сообщили о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Санкциями указанных статей Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание для командира воинской части - в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет; для других участников преступной группы - в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее СБУ в Запорожской области разоблачило пограничника на "крышевании" браконьеров.

