Боевики обстреляли позиции ООС у Павлополя и Крымского
28 мая в зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.
Противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.
Неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.
С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных.
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