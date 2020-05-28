Боевики обстреляли позиции ООС у Павлополя и Крымского

Потерь за минувшие сутки на нет

Фото: flickr

Потерь за минувшие сутки на нет

28 мая в зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews. Противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя. Неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных.

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