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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 мая 2020, 18:28 13

Боевики обстреляли позиции ООС у Павлополя и Крымского

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28 мая 2020, 18:28 13
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Потерь за минувшие сутки на нет
Фото: flickr
Потерь за минувшие сутки на нет

28 мая в зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.

Неподалеку Крымского агрессор дважды обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военных.


ООС АТО Донбасс война обстрел ВСУ
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