Брал квартирами: на взятке задержали заместителя мэра Борисполя
Прокуратура задержала заместителя городского головы Борисполя и его подельника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника.
Взяточников задержали после получения части неправомерной выгоды - документов, которые подтверждают имущественные права на одну из квартир.
Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказали сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос о уведомление о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины).
Заместителю городского головы и посреднике готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастного к совершению коррупционного правонарушения.
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