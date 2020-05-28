Брал квартирами: на взятке задержали заместителя мэра Борисполя

Чиновник требовал у застройщика три квартиры за разрешение на ввод дома в эксплуатацию

Чиновник требовал у застройщика три квартиры за разрешение на ввод дома в эксплуатацию

Прокуратура задержала заместителя городского головы Борисполя и его подельника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника.

Взяточников задержали после получения части неправомерной выгоды - документов, которые подтверждают имущественные права на одну из квартир.

Кроме того, во время оформления задержания посредника, прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказали сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос о уведомление о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины).

Заместителю городского головы и посреднике готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастного к совершению коррупционного правонарушения.