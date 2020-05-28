10:50  28 травня
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
09:44  28 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
14:55  28 травня
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 14:38 12

Місцеві вибори: Кличко сформував передвиборчий штаб

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 14:38 12
Читайте также на русском языке
Мер столиці веде активну підготовку до виборчих перегонів
Фото: Facebook
Мер столиці веде активну підготовку до виборчих перегонів

Мер Києва Віталій Кличко сформував свій передвиборчий штаб, який очолила народний депутат 7 і 8 скликань Оксана Продан.

Про це повідомляє видання "Бабель", передає RegioNews.

Продан балотувалася до парламенту 7 скликання від партії "УДАР" Кличка, а до Верховної Ради 8 скликання від Блоку Петра Порошенка.

Також за даними видання, у штабі на волонтерських засадах працює генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і давній соратник Кличка Павло Рябікін. Він був головою штабу Кличка на виборах 2014 року.

За інформацією ЗМІ, мер Києва співпрацює із політтехнологами Гнатом Коробко і Олександром Копилом, вони розробляють стратегію передвиборчої кампанії.

Наразі не відомо, від якої партії чинний мер столиці піде на вибори, раніше з'являлась інформація про оновлення партії "УДАР". Також Кличко заявляв, що веде переговори про створення політичної сили з участю мерів міст.

Крім того, ЗМІ обговорюють можливість єдиного списку Кличка та п'ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закріпила своїх нардепів за конкретними областями.


Київ штаб Віталій Кличко Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Брав квартирами: на хабарі затримали заступника мера Борисполя
28 травня 2020, 13:48
В Одесі мітингують на підтримку заступника директора згорілого коледжу (ТРАНСЛЯЦІЯ)
28 травня 2020, 12:26
У Києві перенесли дату відкриття пляжів
27 травня 2020, 20:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »