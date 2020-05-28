Місцеві вибори: Кличко сформував передвиборчий штаб

Мер столиці веде активну підготовку до виборчих перегонів

Фото: Facebook

Мер столиці веде активну підготовку до виборчих перегонів

Мер Києва Віталій Кличко сформував свій передвиборчий штаб, який очолила народний депутат 7 і 8 скликань Оксана Продан.

Про це повідомляє видання "Бабель", передає RegioNews.

Продан балотувалася до парламенту 7 скликання від партії "УДАР" Кличка, а до Верховної Ради 8 скликання від Блоку Петра Порошенка.

Також за даними видання, у штабі на волонтерських засадах працює генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і давній соратник Кличка Павло Рябікін. Він був головою штабу Кличка на виборах 2014 року.

За інформацією ЗМІ, мер Києва співпрацює із політтехнологами Гнатом Коробко і Олександром Копилом, вони розробляють стратегію передвиборчої кампанії.

Наразі не відомо, від якої партії чинний мер столиці піде на вибори, раніше з'являлась інформація про оновлення партії "УДАР". Також Кличко заявляв, що веде переговори про створення політичної сили з участю мерів міст.

Крім того, ЗМІ обговорюють можливість єдиного списку Кличка та п'ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закріпила своїх нардепів за конкретними областями.