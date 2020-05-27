"Европейская Солидарность" требует созвать комитеты Верховной Рады из-за событий в музее Гончара
«Евросолидарность» требует срочного созыва комитетов по информационной политике, свободы слова, правоохранительной деятельности по поводу произвола представителей Государственного бюро расследований в Музее им. Ивана Гончара.
Об этом во время брифинга заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, пишет RegioNews со ссылкой на "Прямой".
Мы обращаемся к спикеру Разумкову и требуем жесткой реакции на преступные действия, которые вчера состоялись в Музее Гончара. Также мы требуем срочно собрать Комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать Комитет по информационной политике, который должен осудить действия, когда без никаких решений, никаких аргументов и документов ломают дверь в Национальный музей. И мы требуем срочно собрать Комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых "следователей" ГБР, которые не показывали документов, не представлялись, применяли физическую силу и ломали двери в Национальный музей", - сказал Герасимов.
Вчера был позорный день для украинской правоохранительной системы и для Зеленского лично. Он должен извиниться перед директором музея Гончара и перед журналистами, которых вчера избили спецназовцы ГБР. Детали смотрите на брифинге Игоря Голованя и Артура Герасимова.Опубликовано Европейская Солидарность Среда, 27 мая 2020 г.
Напомним, вчера, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов "за ускорение" открытие выставки.
Вчера же Порошенко должен прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повестки не получали.
После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.
Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.
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