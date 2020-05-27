"Европейская Солидарность" требует созвать комитеты Верховной Рады из-за событий в музее Гончара

Об этом во время брифинга заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, пишет RegioNews со ссылкой на "Прямой".

Мы обращаемся к спикеру Разумкову и требуем жесткой реакции на преступные действия, которые вчера состоялись в Музее Гончара. Также мы требуем срочно собрать Комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать Комитет по информационной политике, который должен осудить действия, когда без никаких решений, никаких аргументов и документов ломают дверь в Национальный музей. И мы требуем срочно собрать Комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых "следователей" ГБР, которые не показывали документов, не представлялись, применяли физическую силу и ломали двери в Национальный музей", - сказал Герасимов.