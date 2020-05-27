На Донбассе нелегальные АЗС сбывали топливо сомнительного качества

Государству нанесли ущерб на более чем два миллиона гривен

Государству нанесли ущерб на более чем два миллиона гривен

Об этом пишет regioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, аферу организовал частный предприниматель из Дружковки. Он обустроил две подпольные автозаправочные станции, которые работали без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

Дизтопливо хранили в больших пластиковых канистрах с нарушением установленных условий безопасности.

Нелегальные АЗС работали в течение нескольких месяцев с оборотом горючего до 20 тонн в месяц.

Во время следственных действий на территории склада и по месту жительства предпринимателя правоохранители обнаружили 8 тонн дизтоплива.

Слдіство продолжается.

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