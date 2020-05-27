В Херсоне требовали отставки руководителей местной прокуратуры и полиции
В Херсоне «Народный контроль» требует отставки руководителей местной нацполиции и прокуратуры
Об этом пишет издание Херсон Week, передает RegioNews.
Полгода назад должность херсонского областного прокурора занял Игорь Ивченко и обещал работать. С того времени десятки уголовных дел, которые расследовались, закрытые с нарушениями законодательства. Большинство закрыли во время карантина. Чем богаче и влиятельнее фигурант дела – тем быстрее пускают концы в воду, - рассказывают протестующие.
Представители местной ячейки "Народного контроля" и пострадавшие от бездействия правоохранителей сегодня добивались экстренного приема под дверями государственных учреждений, но вынуждены были разойтись ни с чем.
Напомним, сегодня утром, 27 мая, в помещение прокуратуры в Каховке Херсонской области бросили "коктейль Молотова".
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