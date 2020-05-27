В Херсоне требовали отставки руководителей местной прокуратуры и полиции

Активисты считают, что уголовные дела не расследуют должным образом

Активисты считают, что уголовные дела не расследуют должным образом

Об этом пишет издание Херсон Week, передает RegioNews.

Полгода назад должность херсонского областного прокурора занял Игорь Ивченко и обещал работать. С того времени десятки уголовных дел, которые расследовались, закрытые с нарушениями законодательства. Большинство закрыли во время карантина. Чем богаче и влиятельнее фигурант дела – тем быстрее пускают концы в воду, - рассказывают протестующие.

Представители местной ячейки "Народного контроля" и пострадавшие от бездействия правоохранителей сегодня добивались экстренного приема под дверями государственных учреждений, но вынуждены были разойтись ни с чем.

Напомним, сегодня утром, 27 мая, в помещение прокуратуры в Каховке Херсонской области бросили "коктейль Молотова".