Глава Николаевского облсовета Москаленко заявила о давлении на нее со стороны СБУ

Виктория Москаленко направила письма к послам "Большой семерки" из-за якобы давления на неё начальника СБУ в Николаевской области Виталия Герсака

Фото: новости N

Виктория Москаленко направила письма к послам "Большой семерки" из-за якобы давления на неё начальника СБУ в Николаевской области Виталия Герсака

Три депутатских фракции Николаевского облсовета, в частности, Европейская солидарность», «Укроп» и «Батькивщина» требуют от президента Владимира Зеленского прекратить давление со стороны Службы безопасности Украины на главу облсовета.

Такое заявление глава облсовета Виктория Москаленко сделала в прямом эфире "Пятого канала", пишет RegioNews.

Москаленко заявила, что давление на неё началось с тех пор, как она назвала Зеленского "малороссом".

Сегодня происходит незаконное вмешательство в работу органов местного самоуправления. Меня пригласил господин Герсак, это глава СБУ в Николаевской области, и обозначил, что до конца мая я должна уйти с должности по собственному желанию. Он объяснял это тем, что такое указание дано Офисом президента, от господина Ермака (глава ОП — ред.). Сегодня господин Герсак фактически выполняет функции главы облгосадминистрации, так как Стадник (глава Николаевской ОГА) бездарно провалил работу, потому что всё это время занимался тем, чтобы снять меня с должности. Слава Богу, депутатский корпус меня поддержал, - заявила Москаленко.

Глава областного совета упомянула также нардепа Давида Арахамию, который по её мнению, также способствует оказываемому на неё давлению и ещё несколько весьма известных в нашей стране фамилий. Она сказала, что глава ОГА Стадник - кум "Слуги народа" Николая Тищенко, приближеннного к главе ОП Ермаку, которым она и мешает.

Я представитель "ЕвроСолидарности", и я отправила письма на послов "Большой семерки", потому что, к сожалению, правоохранительная система, а именно СБУ стала "аля-лайт" ФСБ. Сегодня уже не глава ОГА руководят процессами в области, не представитель Зеленского, а господин Герсак, - подытожила Москаленко.

По ее словам, в приемной Герсака стоят очереди для того, чтоб решить вопросы и для того, чтобы влиять на процессы в области, так как ему заблагорассудиться, ему нужно убрать главу облсовета.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА показала в соцсетях свою квартиру.

Читайте также: Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на президента Зеленского.