НАБУ закрыло одно из дел Грымчака из-за отсутствия состава преступления
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о недостоверном декларировании против министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Об этом Юрий Гримчак написал в Facebook, передает RegioNews.
Дело, открытое НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - написал он.
Он пообещал позже опубликовать соответствующий отчет, как только адвокаты получат весь пакет документов.
По данным НАБУ, детективы проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны бывшего заместителя министра, а именно внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах.
Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - сообщили в НАБУ.
В ведомстве добавили, что Грымчак, как и раньше, имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в начале апреля.
НАБУ завершило расследование по данному факту, пока сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам бывший чиновник окажется на скамье подсудимых", - отметили в НАБУ.
Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
14 февраля ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.
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