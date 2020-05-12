НАБУ закрыло одно из дел Грымчака из-за отсутствия состава преступления

Основное дело о коррупции до сих пор расследуется

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Основное дело о коррупции до сих пор расследуется

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о недостоверном декларировании против министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом Юрий Гримчак написал в Facebook, передает RegioNews.

Дело, открытое НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - написал он.

Он пообещал позже опубликовать соответствующий отчет, как только адвокаты получат весь пакет документов.

По данным НАБУ, детективы проверяли совершение другого возможного злоупотребления со стороны бывшего заместителя министра, а именно внесение недостоверных сведений в декларацию о доходах.

Это уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - сообщили в НАБУ.

В ведомстве добавили, что Грымчак, как и раньше, имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в начале апреля.

НАБУ завершило расследование по данному факту, пока сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам бывший чиновник окажется на скамье подсудимых", - отметили в НАБУ.

Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

14 февраля ВАКС продлил действие меры пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.