16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 16:50 7

Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 16:50 7
Читайте також українською мовою
Правительство заявило о намерении разделить министерство энергетики и экологии
Правительство заявило о намерении разделить министерство энергетики и экологии

Главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева хотят назначить министром экологии Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, передает RegioNews.

Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и экологии.

По нашей информации министром экологии планируют назначить нынешнего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева!, - сообщил Мосийчук.

Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и...

Опубликовано Игорем Мосійчуком Понеділок 25 мая 2020 г.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят. Тем временем Минєкоенерго разделят на два отдельных министерства - министерство экологии и министерство энергетики.

Слухи о назначении Юрия Гусева минстром старого-нового министерства начали появляться несколько недель назад в местных СМИ Херсонщины.


экология министр Гусев Юрий Херсон губернаторы ОГА Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом построят понтонную переправу
25 мая 2020, 15:52
В Украине снова может появиться отдельное аграрное министерство - Шмыгаль
25 мая 2020, 11:26
Полтавская область ослабляет карантин: показатели одни из лучших в Украине
23 мая 2020, 16:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »