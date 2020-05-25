Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук

Правительство заявило о намерении разделить министерство энергетики и экологии

Правительство заявило о намерении разделить министерство энергетики и экологии

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, передает RegioNews.

Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и экологии. По нашей информации министром экологии планируют назначить нынешнего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева!, - сообщил Мосийчук.

Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и... Опубликовано Игорем Мосійчуком Понеділок 25 мая 2020 г.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят. Тем временем Минєкоенерго разделят на два отдельных министерства - министерство экологии и министерство энергетики.

Слухи о назначении Юрия Гусева минстром старого-нового министерства начали появляться несколько недель назад в местных СМИ Херсонщины.