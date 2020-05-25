Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
Главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева хотят назначить министром экологии Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, передает RegioNews.
Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и экологии.
По нашей информации министром экологии планируют назначить нынешнего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева!, - сообщил Мосийчук.
Появилась информация, что Правительство на ближайшем заседании примет решение о разделении министерства энергетики и...Опубликовано Игорем Мосійчуком Понеділок 25 мая 2020 г.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, а промышленный блок значительно усилят. Тем временем Минєкоенерго разделят на два отдельных министерства - министерство экологии и министерство энергетики.
Слухи о назначении Юрия Гусева минстром старого-нового министерства начали появляться несколько недель назад в местных СМИ Херсонщины.
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