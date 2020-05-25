В Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом построят понтонную переправу

На выходных специалисты извлекли грузовой автомобиль, который спровоцировал аварию

На выходных специалисты извлекли грузовой автомобиль, который спровоцировал аварию

25 мая, во второй половине дня начнется обустройство понтонной переправы рядом с мостом, который обрушился несколько дней назад.

Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает RegioNews.

По его словам, на месте обвала готовятся подъезды для развертывания понтонного моста и запуска движения.

Колонна военной техники, которая доставляет конструкцию, отправилась утром из Одессы и уже находится в 200 километрах от Никополя", - сообщил он.

Бондаренко напомнил, что авария произошла 20 мая на железном мосту в селе Алексеевка Никопольского района, через который проходит трасса сообщением "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье".

Он добавил, что причиной обвала стало нарушение водителем фуры ограничения по провозу груза до 10 тонн.

Относительно фуры, которая вызвала аварию, на выходных специалистам удалось извлечь весь груз и поднять сам грузовой автомобиль", - рассказал чиновник.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.