В Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом построят понтонную переправу
25 мая, во второй половине дня начнется обустройство понтонной переправы рядом с мостом, который обрушился несколько дней назад.
Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает RegioNews.
По его словам, на месте обвала готовятся подъезды для развертывания понтонного моста и запуска движения.
Колонна военной техники, которая доставляет конструкцию, отправилась утром из Одессы и уже находится в 200 километрах от Никополя", - сообщил он.
Бондаренко напомнил, что авария произошла 20 мая на железном мосту в селе Алексеевка Никопольского района, через который проходит трасса сообщением "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье".
Он добавил, что причиной обвала стало нарушение водителем фуры ограничения по провозу груза до 10 тонн.
Относительно фуры, которая вызвала аварию, на выходных специалистам удалось извлечь весь груз и поднять сам грузовой автомобиль", - рассказал чиновник.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.
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