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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 15:52 20

В Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом построят понтонную переправу

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25 мая 2020, 15:52 20
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25 мая, во второй половине дня начнется обустройство понтонной переправы рядом с мостом, который обрушился несколько дней назад.

Об этом в Facebook сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает RegioNews.

По его словам, на месте обвала готовятся подъезды для развертывания понтонного моста и запуска движения.

Колонна военной техники, которая доставляет конструкцию, отправилась утром из Одессы и уже находится в 200 километрах от Никополя", - сообщил он.

Бондаренко напомнил, что авария произошла 20 мая на железном мосту в селе Алексеевка Никопольского района, через который проходит трасса сообщением "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье".

Он добавил, что причиной обвала стало нарушение водителем фуры ограничения по провозу груза до 10 тонн.

Относительно фуры, которая вызвала аварию, на выходных специалистам удалось извлечь весь груз и поднять сам грузовой автомобиль", - рассказал чиновник.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.


мост ОГА авария Днепропетровская область
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