Полиция открыла производство из-за акции под офисом Медведчука

Во время акции задержаны 17 человек

Фото: сайт Нацкорпуса

Во время акции задержаны 17 человек

Хулиганские действия под офисом одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" привели к открытию уголовного производства. Действиям каждого правонарушителя предоставят правовую оценку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания", - отметили в полиции.

Так, за совершение противоправных действий правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

В то же время, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что вследствие нападения на офис партии госпитализирован один из работников ее "службы безопасности".

"Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов. Один из работников службы безопасности госпитализирован "скорой помощью" после удара в висок", - заявили в партии.

Также в партии отметили, что лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали файерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что под офисом Виктора Медведчука в Киеве прогремел взрыв.