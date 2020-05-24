"Нацкорпус" обратился к СБУ с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ

По мнению "Национального корпуса", деятельность ОПЗЖ угрожает территориальной целостности Украины

Фото: Нацкорпус Украины

По мнению "Национального корпуса", деятельность ОПЗЖ угрожает территориальной целостности Украины

“Национальный Корпус” требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией “Оппозиционная платформа – За жизнь” государственной измены и требует от СБУ начать производство против руководителей этой политсилы.

Об этом сообщается на сайте "Нацкорпуса", пишет RegioNews.

Мы, "Национальный Корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены”, – говорится в заявлении организации.

Лидер "Нацкорпуса” Андрей Билецкий лично обратился к председателю СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

Напомним, вчера В Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука произошёл взрыв. ЧП стало результатом акции, которую проводили активисты "Нацкорпуса".