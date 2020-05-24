"Нацкорпус" обратился к СБУ с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ
“Национальный Корпус” требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией “Оппозиционная платформа – За жизнь” государственной измены и требует от СБУ начать производство против руководителей этой политсилы.
Об этом сообщается на сайте "Нацкорпуса", пишет RegioNews.
Мы, "Национальный Корпус", уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены”, – говорится в заявлении организации.
Лидер "Нацкорпуса” Андрей Билецкий лично обратился к председателю СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.
Напомним, вчера В Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука произошёл взрыв. ЧП стало результатом акции, которую проводили активисты "Нацкорпуса".
Позже полиция открыла производство из-за акции под офисом Медведчука.
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