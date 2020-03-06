11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 18:04 3

Фракция ОПЗЖ поедет в Москву на празднование 9 мая

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 18:04 3
Читайте також українською мовою
Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве
Фото: Facebook
Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве

Об этом сообщил депутат Илья Кива, передает RegioNews.

По его словам, фракция будет присутствовать в Москве на параде. Кива также заявил, что историю пытаются переписать и заявил, что будет праздновать День победы несмотря на позицию бывшего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Напомним, 17 февраля один из руководителей фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович выступил за то, чтобы украинская делегация приняла участие в параде 9 мая в Москве. Против такого решения выступили нардепы из Голоса и Европейской солидарности.


Россия агрессия ОПЗЖ
Нардеп, который мог подхватить коронавирус, ходил в Раду на этой неделе
06 марта 2020, 16:41
Нардепа ОПЗЖ, который встречался с больным коронавирусом, изолировали
06 марта 2020, 15:36
Украинский депутат встречался с французским политиком, который заболел коронавирусом
06 марта 2020, 13:37
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »