Фракция ОПЗЖ поедет в Москву на празднование 9 мая

Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве

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Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве

Об этом сообщил депутат Илья Кива, передает RegioNews. По его словам, фракция будет присутствовать в Москве на параде. Кива также заявил, что историю пытаются переписать и заявил, что будет праздновать День победы несмотря на позицию бывшего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Напомним, 17 февраля один из руководителей фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович выступил за то, чтобы украинская делегация приняла участие в параде 9 мая в Москве. Против такого решения выступили нардепы из Голоса и Европейской солидарности.

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