Фракция ОПЗЖ поедет в Москву на празднование 9 мая
Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве
Депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют поехать в Российскую Федерацию для участия в параде в Москве
Об этом сообщил депутат Илья Кива, передает RegioNews.
По его словам, фракция будет присутствовать в Москве на параде. Кива также заявил, что историю пытаются переписать и заявил, что будет праздновать День победы несмотря на позицию бывшего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Напомним, 17 февраля один из руководителей фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович выступил за то, чтобы украинская делегация приняла участие в параде 9 мая в Москве. Против такого решения выступили нардепы из Голоса и Европейской солидарности.
Нардеп, который мог подхватить коронавирус, ходил в Раду на этой неделе
06 марта 2020, 16:41Нардепа ОПЗЖ, который встречался с больным коронавирусом, изолировали
06 марта 2020, 15:36Украинский депутат встречался с французским политиком, который заболел коронавирусом
06 марта 2020, 13:37
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
- 19:59 06 марта ВОЗ заявляет, что коронавирус не исчезнет летом
- 19:29 06 марта Заместитель министра культуры написала заявление об отставке
- 19:03 06 марта Зеленский: за год Путин должен завершить войну
- 18:49 06 марта В Одессе назначили прокурором депутатского сына с сомнительной репутацией
- 18:44 06 марта Из-за коронавируса экономика мира потеряла еще $9 триллионов
- 18:43 06 марта Полиция привлекла к ответственности женщину, которая распространяла слухи о жене больного коронавирусом
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации