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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 21:51 11

Днепропетровская область также сможет ослабить карантин

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22 мая 2020, 21:51 11
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В первую очередь позволят работу общественного транспорта
Фото: flickr
В первую очередь позволят работу общественного транспорта

Кабинет министров Украины и Министерство здравоохранения позволили Днепропетровской области перейти ко 2 этапу снятия карантина.

Об этом сообщается в Facebook Днепропетровского областного совета, передает RegioNews.

В облсовете рассказали, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о смягчении карантинных мероприятий уже готово, оно предусматривает также запуск общественного транспорта.

Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса президента. Решение принято - Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель областного совета Святослав Олейник, решение об отмене некоторых ограничений будет распространено после обнародования решения Министерством здравоохранения.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.


коронавирус карантин Минздрав Днепропетровская область
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