Днепропетровская область также сможет ослабить карантин
Кабинет министров Украины и Министерство здравоохранения позволили Днепропетровской области перейти ко 2 этапу снятия карантина.
Об этом сообщается в Facebook Днепропетровского областного совета, передает RegioNews.
В облсовете рассказали, что решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о смягчении карантинных мероприятий уже готово, оно предусматривает также запуск общественного транспорта.
Состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса президента. Решение принято - Днепропетровская область соответствует критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель областного совета Святослав Олейник, решение об отмене некоторых ограничений будет распространено после обнародования решения Министерством здравоохранения.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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