Руководитель полиции Закарпатья стал первым заместителем секретаря СНБО

Фото: Facebook/Ярослав Колесник

Президент Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Ярослава Колесника первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны

Об этом свидетельствует указ №1039/2026, опубликованный на официальном сайте Офиса Президента, передает RegioNews.

"Назначить Колесника Ярослава Васильевича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Что известно о Ярославе Колеснике

Ярослав Колесник родился 26 августа 1983 в селе Дениховка Киевской области. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел.

После получения образования работал в подразделениях уголовного розыска Киевской области и Киева.

В 2019 году Колесник возглавил управление уголовного розыска полиции Киевщины. В 2020 году стал заместителем начальника областного управления полиции и начальником криминальной полиции.

В феврале 2021 года он был назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

В том же году Колесник получил научную степень кандидата юридических наук по специальности "Административное право и процесс; финансовое право; информационное право".

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

Впоследствии Зеленский назначил Игоря Клименко секретарем СНБО. Он возглавлял Министерство внутренних дел.