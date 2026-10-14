Враг ударил по многоэтажкам в Краматорске: есть пострадавшие
Вечером 13 октября, в 21:52, российские войска нанесли три удара по Краматорску в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Под огнем оккупантов оказалась центральная часть города с жилой застройкой.
В результате атаки пострадали по меньшей мере четверо гражданских: женщины в возрасте 38, 57 и 68 лет, а также 58-летний мужчина. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, ушибы и острую реакцию на стресс.
Тип вооружения, использованного для удара, и окончательные последствия обстрела устанавливаются профильными специалистами.
Напомним, россияне нанесли авиаудара по частному сектору поселка Ясногорка Краматорской громады в Донецкой области. Погиб мужчина, ранена женщина.