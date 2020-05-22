Дніпропетровська область також зможе послабити карантин

У першу чергу дозволять роботу громадського транспорту

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У першу чергу дозволять роботу громадського транспорту

Кабінет міністрів України та Міністерство охорони здоров'я дозволили Дніпропетровській області перейти до 2 етапу зняття карантинних обмежень.

Про це повідомляється у Facebook Дніпропетровської обласної ради, передає RegioNews.

В облраді розповіли, що рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про пом’якшення карантинних заходів вже готове, воно передбачає також запуск громадського транспорту.

Відбулася селекторна нарада обласної влади із Кабміном, Міністерством охорони здоров’я за участі Офісу президента. Рішення прийняте - Дніпропетровська область відповідає критеріям і тепер входить до переліку територій, які можуть переходити до другого етапу карантину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова обласної ради Святослав Олійник, рішення про скасування деяких обмежень буде розповсюджено після оприлюднення рішення Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.