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Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

В результате попадания разрушений испытала гражданская инфраструктура, в том числе оптовый магазин европейских товаров "ЕвроГурт".

Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона тоже были люди.

На месте работают все экстренные службы, идет локализация пожара и поисково-спасательные работы.

Напомним, в Ровенской области в результате атаки пострадали люди, зафиксировано попадание в жилищную инфраструктуру и поражение двух предприятий агропромышленного комплекса. В Ровно травмировались пять человек.