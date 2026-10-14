В Луцке дрон попал в магазин: шестеро пострадавших, внутри могут быть люди
Луцк потерпел вражеский удар: россияне атаковали город реактивным "Шахедом"
Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.
В результате попадания разрушений испытала гражданская инфраструктура, в том числе оптовый магазин европейских товаров "ЕвроГурт".
Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона тоже были люди.
На месте работают все экстренные службы, идет локализация пожара и поисково-спасательные работы.
Напомним, в Ровенской области в результате атаки пострадали люди, зафиксировано попадание в жилищную инфраструктуру и поражение двух предприятий агропромышленного комплекса. В Ровно травмировались пять человек.
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