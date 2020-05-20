Кабмин согласовал увольнение Виталия Туринка с должности председателя Запорожской ОГА

Правительство также согласовало назначение на эту должность Виталия Боговина

Фото: страница Виталия Туринка в Facebook

Правительство также согласовало назначение на эту должность Виталия Боговина

О согласовании освобождения и назначения на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан, пишет RegioNews.

В пресс-службе Виталия Туринка эту информацию пока не комментируют.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что голове Запорожской ОГА поступило предложение из администрации президента возглавить Укравтодор и, вероятнее всего, Туринок согласится. Уже тогда, наиболее вероятным кандидатом на замену председателя ОГА называли Виталия Боговина.

Справка:

Боговин Виталий Викторович - совладелец группы компаний BKW Group, в которую входят 16 юридических лиц и свыше 1800 рабочих.

Закончила Днепровский государственный аграрно-экономический университет. Прошел путь от бригадира до наемного директора агрофирмы. С 2006 начал собственный бизнес.

В 2010 году, вместе с партнером Вадимом Коверником начали создание агрохолдинга Landfort, который занимается обработкой земли и производством сельхозпродукции. По состоянию на 2019 год в структуру агрохолдинга входит 7 предприятий в 3-х областях.

В 2016 году Боговин объединил все свои активы в ГК BKW. Общая площадь земель, которые обрабатывает ГК BKW достигает 38 тысяч га и имеет зернохранилища об'объемом 112,9 тысяч кв. м.

В июне 2019 года Боговин принимал участие во внеочередных выборах в верховный совет 9 созыва. Баллотировался по 78 одномандатному округу – там, где расположены его предприятия. Выдвигался от партии "Слуга Народа". Проиграл представителю "ОПЗЖ" Александру Пономареву.

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