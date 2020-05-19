Глава Харьковской ОГА Кучер уволил из администрации своего друга

Леонид Шпинев руководил аппаратом харьковской облгосадминистрации с февраля этого года

На фото: Алексей Кучер

Леонид Шпинев руководил аппаратом харьковской облгосадминистрации с февраля этого года

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение об увольнении Леонида Шпинева. С февраля он руководил аппаратом ХОГА, до этого помогал Кучеру на общественных началах.

18 мая Леонид Шпинев уволен из ХОГА по соглашению сторон. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ХОГА.

Об этом сообщает RegioNews.

Как следует из документа, Шпинев написал заявление на увольнение по семейным обстоятельствам 15 мая.

Как сообщили в ХОГА, Шпинев останется советником Алексея Кучера на общественных началах.

Леонид Шпинев назначен руководителе аппарата ХОГА 3 февраля. До того был помощником Алексея Кучера во время депутатства последнего. По образованию он юрист, выпускник Юридического университета имени Ярослава Мудрого.

До 2019 года Шпинев работал в Дзержинском райсуде (там же трудилась и супруга Кучера), Харьковском апелляционном административном суде, юристом в частных компаниях.

В 2018 году претендовал на должность детектива НАБУ, но его кандидатуру не утвердили.

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