Глава Запорожской ОГА Туринок может покинуть свой пост - СМИ

Виталию Туринку предложили перейти на другую работу

Фото: Страница Виталия Туринка в facebook

Виталию Туринку предложили перейти на другую работу

Главе Запорожской ОГА поступило предложение из администрации президента возглавить Укравтодор. Виталий Туринок думает над предложением, но большая вероятность того, что он согласится.

Об этом пишет издание "Актуально" со ссылкой на собственные источники, информирует RegioNews.

Косвенно эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил первый заместитель ОП Сергей Трофимов.

Также в СМИ имеется информация о том, что на должность главы запорожской ОГА уже есть несколько кандидатов, наиболее вероятным из которых называют Виталия Боговина. Вероятность его назначения активно обсуждалась еще в 2019 году, но тогда выбор пал на Туринка.

Справка:

Боговин Виталий Викторович - совладелец группы компаний BKW Group, в которую входят 16 юридических лиц и более 1800 рабочих.

Закончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет. Прошел путь от бригадира до наемного директора агрофирмы. С 2006 начал собственный бизнес.

В 2010 году, вместе с партнером Вадимом Коверником начали создание агрохолдинга Landfort, который занимается обработкой земли и производством сельхозпродукции. По состоянию на 2019 год в структуру этого агрохолдинга входит 7 предприятий в 3-х областях.

В 2016 году Боговин объединил все свои активы в ГК BKW. Общая площадь земель, которые обрабатывает ГК BKW достигает 38 тысяч га и имеет зернохранилища объемом 112,9 тысяч кв.м.

В июне 2019 года Боговин участвовал во внеочередных выборах в Верховную раду 9 созыва. Баллотировался по 78 одномандатному округу – там, где расположены его предприятия. Выдвигался от партии "Слуга Народа". Проиграл представителю "ОПЗЖ” Александру Пономареву.

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