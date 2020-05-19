Кличко пригрозил перевозчикам, которые попытаются повысить цены на проезд

В случае необоснованного повышения цен в общественном транспорте городская власть будет обращаться в АМКУ

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В случае необоснованного повышения цен в общественном транспорте городская власть будет обращаться в АМКУ

Частные перевозчики Киева, которые возобновят работу в столице после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 19 мая, передает RegioNews.

По его словам, власти Киева не имеет полномочий согласовывать тарифы для частных перевозчиков, однако они будут обращаться в контролирующие органы, в частности в Антимонопольный комитет, с требованием проведения проверок.

В 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно, учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы", - сказал Кличко.

Однако перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях и предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", - отметил мэр Киева.

Он также добавил, что городские власти планируют постепенно вытеснять маршрутки современным и комфортным коммунальным транспортом.

Напомним, в Киеве с 22 мая должны возобновить работу наземного транспорта в обычном режиме.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на продление карантина, страна переходит к формату адаптивного карантина, что позволит возобновить работу детских садов и открыть метрополитен.