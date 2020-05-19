На вечеринку в одесский клуб пришел посетитель с живым львенком
Один из посетителей ночного клуба Park Residence решил «блеснуть» экстравагантностью и пришел на тусовку с львенком на поводке
Об этом пишет издание "Думская", сообщает RegioNews.
Ночной клуб Park Residence в Одессе, в котором в разгар эпидемии устраивают шумные вечеринки, попал в еще один скандал. На одну из пати заведения привезли львенка.
На следующий день в интернете появились фото на котором посетители позировали в интерьерах клуба с испуганным животным.
По информации "Думской", животное принес с собой один из гостей заведения, и администрация клуба отношения к зверю не имеет.
Несмотря на явное нарушение закона о жестоком обращении с животными, правоохранителей на место события не вызывали.
Пользователи соцсетей осудили хозяина животного и любителей гламурной экзотики.
Справка:
Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев, использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита.
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