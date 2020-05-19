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19 мая 2020, 16:20 10

На вечеринку в одесский клуб пришел посетитель с живым львенком

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19 мая 2020, 16:20 10
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В соцсети появились фото присутствующих с модным живым "аксессуаром"
В соцсети появились фото присутствующих с модным живым "аксессуаром"

Один из посетителей ночного клуба Park Residence решил «блеснуть» экстравагантностью и пришел на тусовку с львенком на поводке

Об этом пишет издание "Думская", сообщает RegioNews.

Ночной клуб Park Residence в Одессе, в котором в разгар эпидемии устраивают шумные вечеринки, попал в еще один скандал. На одну из пати заведения привезли львенка.

На следующий день в интернете появились фото на котором посетители позировали в интерьерах клуба с испуганным животным.

По информации "Думской", животное принес с собой один из гостей заведения, и администрация клуба отношения к зверю не имеет.

Несмотря на явное нарушение закона о жестоком обращении с животными, правоохранителей на место события не вызывали.

Пользователи соцсетей осудили хозяина животного и любителей гламурной экзотики.

Справка:

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев, использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита.

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Одесса карантин животные скандал
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