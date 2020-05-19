Мэр Черновцов Каспрук рассказал об ошибках областной власти во время карантина

У мэра и председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука были одни задачи, но разная тактика противостояния коронавирусу

Фото: страница Алексея Каспрука в Facebook

У мэра и председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука были одни задачи, но разная тактика противостояния коронавирусу

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук считает ошибочными отдельные решения областной власти относительно некоторых противоэпидемических мероприятий во время карантина

О методах решения заданий правительства во время карантина Алексей Каспрук рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

У нас с Сергеем Осачуком разный взгляд на определенные тактические вещи. В частности, и по вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельности города, особенно в период карантина, - рассказал мэр Черновцов.

Примерами ошибок областной власти мэр считает решение в пик эпидемии закрыть продуктовые магазины в выходные дни и объявить об этом людям накануне. В магазинах образовались очереди, что ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городе.

Также мэр считает нецелесообразным запрет работать продовольственным рынкам, что создало дополнительную нагрузку на супермаркеты.

Полный текст эксклюзивного интервью с городским головой Алексеем Каспрук читайте тут.

Читайте также: "На манеже все то же" - мэр Черновцов Каспрук о местных выборах