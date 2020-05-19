Мэр Черновцов Каспрук рассказал об ошибках областной власти во время карантина
Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук считает ошибочными отдельные решения областной власти относительно некоторых противоэпидемических мероприятий во время карантина
О методах решения заданий правительства во время карантина Алексей Каспрук рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.
У нас с Сергеем Осачуком разный взгляд на определенные тактические вещи. В частности, и по вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельности города, особенно в период карантина, - рассказал мэр Черновцов.
Примерами ошибок областной власти мэр считает решение в пик эпидемии закрыть продуктовые магазины в выходные дни и объявить об этом людям накануне. В магазинах образовались очереди, что ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городе.
Также мэр считает нецелесообразным запрет работать продовольственным рынкам, что создало дополнительную нагрузку на супермаркеты.
Полный текст эксклюзивного интервью с городским головой Алексеем Каспрук читайте тут.
Читайте также: "На манеже все то же" - мэр Черновцов Каспрук о местных выборах
- 16:20 19 мая На вечеринку в скандальном одесском клубе пришел посетитель с живым львенком
- 15:54 19 мая Курорт на Закарпатье завалило мусором: свалка прямо у реки
- 15:49 19 мая ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании
- 15:17 19 мая В оккупированном Луганске от COVID-19 умер главный врач профильной больницы
- 15:16 19 мая Мэр Черновцов Каспрук рассказал об ошибках областной власти во время карантина
- 15:01 19 мая Минветеранов призвало полицию отреагировать на интервью Гиркина Гордону
- 22:18 18 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 16:29 13 мая Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп