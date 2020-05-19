09:11  19 мая
Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и детские сады
16:20  19 мая
На вечеринку в скандальном одесском клубе пришел посетитель с живым львенком
08:36  19 мая
ООС: потерь среди защитников нет, новых случаев COVID-19 не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 15:16 5

Мэр Черновцов Каспрук рассказал об ошибках областной власти во время карантина

Читайте також
українською мовою
19 мая 2020, 15:16 5
Читайте також українською мовою
У мэра и председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука были одни задачи, но разная тактика противостояния коронавирусу
Фото: страница Алексея Каспрука в Facebook
У мэра и председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука были одни задачи, но разная тактика противостояния коронавирусу

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук считает ошибочными отдельные решения областной власти относительно некоторых противоэпидемических мероприятий во время карантина

О методах решения заданий правительства во время карантина Алексей Каспрук рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

У нас с Сергеем Осачуком разный взгляд на определенные тактические вещи. В частности, и по вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельности города, особенно в период карантина, - рассказал мэр Черновцов.

Примерами ошибок областной власти мэр считает решение в пик эпидемии закрыть продуктовые магазины в выходные дни и объявить об этом людям накануне. В магазинах образовались очереди, что ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городе.

Также мэр считает нецелесообразным запрет работать продовольственным рынкам, что создало дополнительную нагрузку на супермаркеты.

Полный текст эксклюзивного интервью с городским головой Алексеем Каспрук читайте тут.

Читайте также: "На манеже все то же" - мэр Черновцов Каспрук о местных выборах


Черновцы Алексей Каспрук Сергей Осачук карантин ОГА горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"На манеже все те же" - мэр Черновцов Каспрук о местных выборах
19 мая 2020, 12:33
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Буковина получит дополнительные средства на выплаты медикам
17 мая 2020, 12:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Все досье »