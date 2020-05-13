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13 мая 2020, 11:22 3

В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах

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13 мая 2020, 11:22 3
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Водители Киева, Хмельницкого, Тернополя и Винницы требуют от Кабмина разрешить внутренние и международные перевозки
Фото: podillyanews.com
Водители Киева, Хмельницкого, Тернополя и Винницы требуют от Кабмина разрешить внутренние и международные перевозки

Сразу в нескольких крупных городах Украины начались масштабные митинги с требованием "запустить транспорт" и "открыть международное сообщение".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию очевидцев.

Так, центральные улицы Киева переполнены пассажирскими автобусами. В частности, они стоят на Европейской площади и ул. Грушевского, которая прилегает к Кабмину. Водители заявили, что будут требовать от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. На данный момент, водители автобусов пешком отправились под Кабмин.

Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

На Европейскою площадь съезжаются автобусы со всей страны. Люди жалуются, что из-за запрета, им нечем кормить свои семьи. Также указано, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам.

Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.

Фото: Google Maps

Аналогичная ситуация и в Хмельницком - водители требуют восстановить пассажирские перевозки, пишет ПоділляNews. На автобусах и маршрутках, которые пригнали на площадь, прицеплены плакаты с надписями: "Людям нужен транспорт, а не только салоны красоты" и "Нет - нелегальным перевозкам".

По словам перевозчиков, они готовы соблюдать все необходимые требования, чтобы обезопасить своих пассажиров.

Фото: podillyanews.com

В Тернополе митинг происходит под зданием ОГА, сообщает Медиатор. По словам одного из водителей, большинство присутствующих выступает за восстановление нерегулярных перевозок. Приехали также "малые" перевозчики со всей области.

В Виннице также собрались водители на акцию протеста. По информации издания NаПарижі, сейчас перевозчики готовят обращение к руководству области и государства. Под ним уже подписались более 300 водителей-перевозчиков.

Напомним, сегодня состоится заседание Кабмина. Согласно информации на Правительственном портале, заседание начнется в 14:00.


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