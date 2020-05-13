Из-за "коронакризиса" бюджет Николаева недополучил более 40 млн грн налогов

Недобор бюджета касается налога на аренду земли и налога на доходы физлиц

Фото: Facebook

Недобор бюджета касается налога на аренду земли и налога на доходы физлиц

Из-за кризиса, что возник в связи с введением карантинных ограничений, бюджет Николаева недополучил 42,8 миллионов гривен налогов.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Николаева Александр Сенкевич, передает RegioNews.

По словам городского головы, по состоянию на 1 мая город не получил около 42,8 миллиона гривен по НДФЛ, аренде земли и других источников.

"НДФЛ - 23,3 млн грн, плата за землю - 16,8 млн грн, админуслуги - 2,1 млн грн, аренда коммунального имущества - 1,8 млн грн. При этом карантин еще не закончился", - уточнил Сенкевич.

Поэтому городская власть решила временно прекратить финансирование тех объектов, строительство или ремонт которых по планам не удастся закончить до конца года.

"Сейчас работаем только с теми объектами, которые по планам успеваем завершить", - отметил мэр.

Также Сенкевич добавил, что из-за трудных времен руководить городом приходится "в ручном режиме".

Напомним, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии. Помощь направлена на уменьшение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавирус.