10:00  13 мая
Коронавирус в Украине: 16425 больных, за сутки 402 новых случая
15:24  12 мая
Кабмин попросили ослабить карантин для прихожан украинских церквей
08:54  13 мая
Война на Донбассе: 9 обстрелов, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
13 мая 2020, 11:04 7

Из-за "коронакризиса" бюджет Николаева недополучил более 40 млн грн налогов

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 11:04 7
Читайте також українською мовою
Недобор бюджета касается налога на аренду земли и налога на доходы физлиц
Фото: Facebook
Недобор бюджета касается налога на аренду земли и налога на доходы физлиц

Из-за кризиса, что возник в связи с введением карантинных ограничений, бюджет Николаева недополучил 42,8 миллионов гривен налогов.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Николаева Александр Сенкевич, передает RegioNews.

По словам городского головы, по состоянию на 1 мая город не получил около 42,8 миллиона гривен по НДФЛ, аренде земли и других источников.

"НДФЛ - 23,3 млн грн, плата за землю - 16,8 млн грн, админуслуги - 2,1 млн грн, аренда коммунального имущества - 1,8 млн грн. При этом карантин еще не закончился", - уточнил Сенкевич.

Поэтому городская власть решила временно прекратить финансирование тех объектов, строительство или ремонт которых по планам не удастся закончить до конца года.

"Сейчас работаем только с теми объектами, которые по планам успеваем завершить", - отметил мэр.

Также Сенкевич добавил, что из-за трудных времен руководить городом приходится "в ручном режиме".

Напомним, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии. Помощь направлена на уменьшение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавирус.


коронавирус карантин бюджет Николаев кризис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
06 мая 2020, 14:51
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »