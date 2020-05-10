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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 13:02 1

Саакашвили заявил, что идея его назначения в Исполнительный комитет принадлежит Зеленскому

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10 мая 2020, 13:02 1
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С самого начала речь шла именно об этой должности, а не о назначении вицепремьером
Фото: Facebook
С самого начала речь шла именно об этой должности, а не о назначении вицепремьером

Михеил Саакашвили утверждает, что Владимир Зеленский с самого начала предлагал его назначить не на должность вице-премьера, как сообщали СМИ, а именно руководителем Исполнительного комитета реформ.

Об этом Саакашвили рассказал в интервью "24 канала", передает RegioNews.

По его словам, идея предложить должность председателем исполкома реформ, это была абсолютно идея Зеленского, и разные люди к этому склонялись.

Когда же они предложили вицепремьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые присутствуют в почти каждой фракции в парламенте, вообще сопротивляются любым изменении. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что против его назначения были люди из фракции "Слуга народа", которых большинство руководства и лично президент не знали.

Саакашвили также отметил, что у него ранее был конфликт не с Арсеном Аваковым, а с системой.

Я не знаю, как считает Аваков, что у него, может, и был личный конфликт со мной, но у меня был конфликт с системой. И там было много личностей, не только Аваков, но он был их фронтменом, он там их защищал. Но это не было столкновение с ним или проблемы с ним", - рассказал политик.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.


Кабмин Владимир Зеленский Офис президента реформа Михаил Саакашвили
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