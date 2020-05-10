Саакашвили заявил, что идея его назначения в Исполнительный комитет принадлежит Зеленскому

С самого начала речь шла именно об этой должности, а не о назначении вицепремьером

Фото: Facebook

С самого начала речь шла именно об этой должности, а не о назначении вицепремьером

Михеил Саакашвили утверждает, что Владимир Зеленский с самого начала предлагал его назначить не на должность вице-премьера, как сообщали СМИ, а именно руководителем Исполнительного комитета реформ.

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