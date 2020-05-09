Грузия не будет разрывать отношения с Украиной из-за Саакашвили

Посла Грузии отозвали для консультаций о защите от "авантюр Саакашвили"

Фото: ТАСС

Посла Грузии отозвали для консультаций о защите от "авантюр Саакашвили"

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михаила Саакашвили на высокую должность, однако разработает тактику защиты "от его авантюр".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет RegioNews со ссылкой на "Новости-Грузия".

Хотя мы и отозвали посла, это не значит, что мы поставим под сомнение дипломатические отношения или стратегическое партнерство. Мы отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов", - сказал Гахария.

Премьер Грузии дал понять, что опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

В то же время он отметил, что после руководства Саакашвили в Одессе Грузии и Украине надо было приложить большие усилия, чтобы "вернуть отношения в рамки нормального, стратегического союзничества".

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.