Гончарук подумывает о местных выборах
Первый премьер-министр из команды Зеленского Алексей Гончарук намерен "остаться на политической карте”.
Об этом экс-премьер рассказал во время интервью Радіо Свобода, передает RegioNews.
Гончарук утверждает, что остается в публичной политике как минимум потому, что он по-прежнему является гражданином Украины и активно интересуется происходящим во власти. Кроме того, экс-премьер-министр не прекращал общение со своими коллегами из правительства.
По его словам, он ежедневно контактирует со своей прежней командой, с которой не планирует расставаться. Гончарук добавил, что сохранил отношения даже с президентом Владимиром Зеленским, опровергнув заявления о "сожженных мостах”.
Впрочем, о формировании новой политсилы Гончарук пока не говорит. Сейчас политик размышляет о возможном участии в местных выборах, которые должны произойти осенью.
Напомним, Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа, во время первого заседания Верховной Рады ІХ созыва. В начале года в сети появились аудиозаписи, где политик неоднозначно отзывался о ситуации на рынке финансов и об интеллектуальных способностях президента. 4 марта парламент одобрил отставку Гончарука.
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