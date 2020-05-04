Гончарук подумывает о местных выборах

Бывший глава Кабмина заявил, что един со своей командой

Фото: Facebook Олексій Гончарук

Бывший глава Кабмина заявил, что един со своей командой

Первый премьер-министр из команды Зеленского Алексей Гончарук намерен "остаться на политической карте”.

Об этом экс-премьер рассказал во время интервью Радіо Свобода, передает RegioNews.

Гончарук утверждает, что остается в публичной политике как минимум потому, что он по-прежнему является гражданином Украины и активно интересуется происходящим во власти. Кроме того, экс-премьер-министр не прекращал общение со своими коллегами из правительства.

По его словам, он ежедневно контактирует со своей прежней командой, с которой не планирует расставаться. Гончарук добавил, что сохранил отношения даже с президентом Владимиром Зеленским, опровергнув заявления о "сожженных мостах”.

Впрочем, о формировании новой политсилы Гончарук пока не говорит. Сейчас политик размышляет о возможном участии в местных выборах, которые должны произойти осенью.

Напомним, Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа, во время первого заседания Верховной Рады ІХ созыва. В начале года в сети появились аудиозаписи, где политик неоднозначно отзывался о ситуации на рынке финансов и об интеллектуальных способностях президента. 4 марта парламент одобрил отставку Гончарука.