09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
04 мая 2020, 11:47 22

Гончарук подумывает о местных выборах

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 11:47 22
Читайте також українською мовою
Бывший глава Кабмина заявил, что един со своей командой
Фото: Facebook Олексій Гончарук
Бывший глава Кабмина заявил, что един со своей командой

Первый премьер-министр из команды Зеленского Алексей Гончарук намерен "остаться на политической карте”.

Об этом экс-премьер рассказал во время интервью Радіо Свобода, передает RegioNews.

Гончарук утверждает, что остается в публичной политике как минимум потому, что он по-прежнему является гражданином Украины и активно интересуется происходящим во власти. Кроме того, экс-премьер-министр не прекращал общение со своими коллегами из правительства.

По его словам, он ежедневно контактирует со своей прежней командой, с которой не планирует расставаться. Гончарук добавил, что сохранил отношения даже с президентом Владимиром Зеленским, опровергнув заявления о "сожженных мостах”.

Впрочем, о формировании новой политсилы Гончарук пока не говорит. Сейчас политик размышляет о возможном участии в местных выборах, которые должны произойти осенью.

Напомним, Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа, во время первого заседания Верховной Рады ІХ созыва. В начале года в сети появились аудиозаписи, где политик неоднозначно отзывался о ситуации на рынке финансов и об интеллектуальных способностях президента. 4 марта парламент одобрил отставку Гончарука.


Кабмин Украина политика власть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Концепция поменялась: Саакашвили нашли новое место
30 апреля 2020, 17:32
Экс-нардепу сделали поблажку во взыскании в 50 млн гривен
29 апреля 2020, 22:01
Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы
29 апреля 2020, 15:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »