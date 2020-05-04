Гончарук розмірковує про місцеві вибори
Перший прем'єрміністр з команди Зеленського Олексій Гончарук має намір "залишитися на політичній карті".
Про це експрем'єр розповів під час інтерв'ю Радіо Свобода, передає RegioNews.
Гончарук стверджує, що залишається у публічній політиці як мінімум тому, що він, як і раніше, є громадянином України і активно цікавиться тим, що відбувається у владі. Крім того, експрем'єрміністр не припиняв спілкування зі своїми колегами з уряду.
За його словами, він щодня контактує зі своєю колишньою командою, з якою не планує розлучатися. Гончарук додав, що зберіг відносини навіть з президентом Володимиром Зеленським, спростувавши заяви про "спалені мости".
Втім, про формування нової політсили Гончарук поки не говорить. Зараз політик розмірковує про можливу участь у місцевих виборах, які мають відбутися восени.
Нагадаємо, Олексія Гончарука призначили прем'єрміністром 29 серпня, під час першого засідання Верховної Ради ІХ скликання. На початку року в мережі з'явилися аудіозаписи, де політик неоднозначно висловлювався про ситуацію на ринку фінансів і про інтелектуальні здібності президента. 4 березня парламент схвалив відставку Гончарука.
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