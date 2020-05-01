В Мукачево с 4 мая также ослабляют карантин
Городские власти Мукачево в Закарпатской области планируют разрешить с 4 мая работу торговых центров и парков.
Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета, передает RegioNews.
Поводом для такого шага стало решение комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Как сообщается, торговые центры смогут работать при условии использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок, обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками.
Обязательным является проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, а находиться в помещении может не более одного посетителя на 10 кв. метров.
Между посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метров. Кроме того, на входах в учреждения должны быть дезинфекторы.
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Напомним, городские власти Черкасс с 1 мая ослабили карантин в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса.
Власти отреагировали на ослабление карантина в Черкассах, Минздрав и Нацополиция осудили курс главы города.
По данным Центра общественного здоровья, 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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