В Мукачево с 4 мая также ослабляют карантин

Можно будет посещать парки с соблюдением социальной дистанции.

Фото: flickr

Можно будет посещать парки с соблюдением социальной дистанции.

Городские власти Мукачево в Закарпатской области планируют разрешить с 4 мая работу торговых центров и парков.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета, передает RegioNews.

Поводом для такого шага стало решение комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщается, торговые центры смогут работать при условии использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок, обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками.

Обязательным является проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, а находиться в помещении может не более одного посетителя на 10 кв. метров.

Между посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метров. Кроме того, на входах в учреждения должны быть дезинфекторы.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, городские власти Черкасс с 1 мая ослабили карантин в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса.

Власти отреагировали на ослабление карантина в Черкассах, Минздрав и Нацополиция осудили курс главы города.

По данным Центра общественного здоровья, 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.