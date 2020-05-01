Россия просит Италию снять санкции в обмен на гумпомощь
Депутат российской Думы Леонид Слуцкий 17 апреля направил президенту комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли письмо с просьбой помочь снять санкции с РФ.
Об этом пишет итальянское издание Linkiesta, передает RegioNews.
Наконец Москва выдала счет после того, как в Италию отправили помощь для борьбы с коронавирусом", - пишет издание.
Кроме того, Слуцкий просит сообщить о письме остальных итальянских сенаторов. Он также посетовал, что санкции продолжают действовать даже во время борьбы с коронавирусом.
Linkiesta пишет, что обращение россиян является протестом против решения ООН, согласно которому России было отказано в отмене санкций, наложенных из-за агрессии против Украины.
Также издание вспомнило о том, что Слуцкий находится в черном списке Государственного департамента США за активную поддержку в использовании российских сил в Украине и аннексию Крыма.
На Слуцкого и еще семь человек из Кремиля наложены санкции администрацией Обамы, речь идет о замораживании активов и запрет на выдачу виз.
Напомним, в конце марта Россия отправила в Италию 15 военных самолетов, которые привезли груз и военных специалистов для борьбы с коронавируса.
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