Россия просит Италию снять санкции в обмен на гумпомощь

Кроме того, Москва требует от итальянцев нажать на Европарламент

Фото: Linkiesta

Кроме того, Москва требует от итальянцев нажать на Европарламент

Депутат российской Думы Леонид Слуцкий 17 апреля направил президенту комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли письмо с просьбой помочь снять санкции с РФ.

Об этом пишет итальянское издание Linkiesta, передает RegioNews.

Наконец Москва выдала счет после того, как в Италию отправили помощь для борьбы с коронавирусом", - пишет издание.

Кроме того, Слуцкий просит сообщить о письме остальных итальянских сенаторов. Он также посетовал, что санкции продолжают действовать даже во время борьбы с коронавирусом.

Linkiesta пишет, что обращение россиян является протестом против решения ООН, согласно которому России было отказано в отмене санкций, наложенных из-за агрессии против Украины.

Также издание вспомнило о том, что Слуцкий находится в черном списке Государственного департамента США за активную поддержку в использовании российских сил в Украине и аннексию Крыма.

На Слуцкого и еще семь человек из Кремиля наложены санкции администрацией Обамы, речь идет о замораживании активов и запрет на выдачу виз.

Напомним, в конце марта Россия отправила в Италию 15 военных самолетов, которые привезли груз и военных специалистов для борьбы с коронавируса.