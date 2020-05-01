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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 16:41 33

Россия просит Италию снять санкции в обмен на гумпомощь

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01 мая 2020, 16:41 33
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Кроме того, Москва требует от итальянцев нажать на Европарламент
Фото: Linkiesta
Кроме того, Москва требует от итальянцев нажать на Европарламент

Депутат российской Думы Леонид Слуцкий 17 апреля направил президенту комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли письмо с просьбой помочь снять санкции с РФ.

Об этом пишет итальянское издание Linkiesta, передает RegioNews.

Наконец Москва выдала счет после того, как в Италию отправили помощь для борьбы с коронавирусом", - пишет издание.

Кроме того, Слуцкий просит сообщить о письме остальных итальянских сенаторов. Он также посетовал, что санкции продолжают действовать даже во время борьбы с коронавирусом.

Linkiesta пишет, что обращение россиян является протестом против решения ООН, согласно которому России было отказано в отмене санкций, наложенных из-за агрессии против Украины.

Также издание вспомнило о том, что Слуцкий находится в черном списке Государственного департамента США за активную поддержку в использовании российских сил в Украине и аннексию Крыма.

На Слуцкого и еще семь человек из Кремиля наложены санкции администрацией Обамы, речь идет о замораживании активов и запрет на выдачу виз.

Напомним, в конце марта Россия отправила в Италию 15 военных самолетов, которые привезли груз и военных специалистов для борьбы с коронавируса.


Италия коронавирус Россия санкции
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