Антисептика с государственных заводов больше не будет: нужен закон

С мая "Укрспирт” не будет иметь права производить средства дезинфекции

Фото: Facebook Укрспирт

С мая "Укрспирт” не будет иметь права производить средства дезинфекции

Госпредприятие "Укрспирт” может свернуть производство сырья для антисептиков через законодательные ограничения.

30 апреля завершился срок, в течение которого компания имела разрешение работать с производителями санитайзеров, передает RegioNews.

"Укрспирт” подключили к работе из-за дефицита, возникшего на рынке дезинфекционных средств. Верховная Рада и президент согласовали соответствующий закон, и со 2 апреля 12 заводов госпредприятия (почти треть всех мощностей) начали работать на производство антисептика. За это время произвели более 4 млн литров сырья.

На госпредприятии говорят, что такой режим работы был выгоден всем: и дефицит преодолели, и цену на санитайзеры удалось снизить. К тому же, и "Укрспирт” сумел неплохо заработать. За время действия разрешения поступления составили 140 млн гривен.

Заметим, в стоимость сырья для антисептиков не закладывали акциз. Впрочем, несмотря на усиленную работу "Укрспирта”, за апрель силовики разоблачили ряд подпольных производителей санитайзеров.

Напомним, в конце марта Кабинет Министров запретил экспорт этанола из-за того, что на фоне эпидемии коронавируса потребность в медицинском спирте возросла. Запрет действует до начала июня.