Антисептика с государственных заводов больше не будет: нужен закон
Госпредприятие "Укрспирт” может свернуть производство сырья для антисептиков через законодательные ограничения.
30 апреля завершился срок, в течение которого компания имела разрешение работать с производителями санитайзеров, передает RegioNews.
"Укрспирт” подключили к работе из-за дефицита, возникшего на рынке дезинфекционных средств. Верховная Рада и президент согласовали соответствующий закон, и со 2 апреля 12 заводов госпредприятия (почти треть всех мощностей) начали работать на производство антисептика. За это время произвели более 4 млн литров сырья.
На госпредприятии говорят, что такой режим работы был выгоден всем: и дефицит преодолели, и цену на санитайзеры удалось снизить. К тому же, и "Укрспирт” сумел неплохо заработать. За время действия разрешения поступления составили 140 млн гривен.
Заметим, в стоимость сырья для антисептиков не закладывали акциз. Впрочем, несмотря на усиленную работу "Укрспирта”, за апрель силовики разоблачили ряд подпольных производителей санитайзеров.
Напомним, в конце марта Кабинет Министров запретил экспорт этанола из-за того, что на фоне эпидемии коронавируса потребность в медицинском спирте возросла. Запрет действует до начала июня.
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