Годовщина дебатов на стадионе с Порошенко: на какие свои вопросы не сможет ответить президент Зеленский?

19 апреля 2019-го года Владимир Зеленский выступил на дебатах на стадионе против действующего президента Петра Порошенко. Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными

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19 апреля 2019-го года Владимир Зеленский выступил на дебатах на стадионе против действующего президента Петра Порошенко. Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными

Итак, я выписал все вопросы Зеленского, что он утверждал и какие вопросы задавал, и что сможет он ответить на это сегодня сегодня сам?

1. "Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте в истории?"

Украина остается бедной страной, причем по сравнению с 2018-м годом началось падение промышленного производства, экономические реформы за год не начались, а состояние президента Зеленского не самое большое, но он позволяет себе летать на отдых на чартере в Оман, что могут себе позволить только мультимиллионеры.

2. "Почему поджигателей магазина Рошен нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет?"

Поджигателей складов за год не нашли. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что склады подорвали бойцы украинской Военной службы правопорядка, однако его заявление было тут же опровергнуто правоохранительными органами. Подозрения не предъявлены. Наиболее вероятна тут российская диверсия, но фактически Зеленскому на это ответить нечего.

Подрывников автомобиля Шеремета сам Зеленский, генпрокурор Рябошапка и министр МВД Арсен Аваков объявили виновными на пресс-конференции, сейчас идет процесс – подозреваемые, это артист Андрей Антоненко и еще группа лиц. Никаких прямых улик вины Антоненко не предъявлено до сих пор, ряд косвенных улик уже опровергнуто. Пока нет оснований говорить о раскрытии преступления.

3. "Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?"

Зеленский полностью провалил расследование Иловайска и Дебальцево. Эти дела забрали у тех следователей, которые вели эти дела, фактически люди Зеленского выбросили расследование в архив СБУ, и суд до сих пор не начали. На этот вопрос Зеленский сейчас ничего не ответит. Обман.

4. "Почему через 5 лет мы так и не знаем убийц на Майдане?"

Следствие по Майдану при Зеленском продвигается вопреки действиям руководителей, которых назначает Зеленский. Генпрокурор Руслан Рябошапка в угоду главе ОП Богдану и его партнеру экс-замглаве АП Януковича Портнову уволил начальника управления спецрасследований ГПУ по Майдану Сергея Горбатюка. Также были уволены ряд прокуроров, которые играли важную роль в расследовании. И.о. главы Госбюро расследований Венедиктова назначила своим заместителем одного из адвокатов экс-президента Януковича Бабикова. Подозрение в массовых убийствах предъявлено… активисту Майдана Татьяне Чорновил! Причем в нарушение закона об амнистии участникам Революции. Поскольку управление по расследованию Майдана с подозрением Чорновил было не согласно, то это дело поручили открыть другому управлению, которое никогда раньше Майданом не занималось. Ответить Зеленскому нечего. Обман.

5. "Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы один месяц?"

Разумеется, сам Зеленский своему совету не последовал, и на 1500 гривен не живет. На отдых президент летал на частном самолете, один перелет на котором стоит годовая пенсия 300-400 пенсионеров. Так что ответить на это Зеленскому нечего.

6. "Как можно было на пятом году войны, осознавая опасность, отправлять на верную смерть 24 моряков в Керченский пролив?"

Вопрос был неграмотный, поскольку по международному праву Керченский пролив – украинские воды, где наши корабли должны ходить беспрепятственно. Моряков Зеленский вернул об обмене пленными, взятыми в прошлые годы, было открыто дело по ответственности Порошенко, но предъявить подозрение так и не решились – потому что никаких нарушений в решении направить корабли в свои воды быть не может.

7. "Сколько денег вам нужно взять еще из бюджета страны, чтобы наесться?"

Ни одного дела против Порошенко или его ближайшего окружения по подозрению в хищении денег бюджета не открыто, самому Порошенко подозрения в коррупции не предъявлены.

8. "Куда делись наши карпатские леса?"

Отличный вопрос. Ни одного дела о хищении леса нет, никаких обвинений не предъявлено. Сам Зеленский на этот вопрос ничего не ответит.

9. "Почему не наказаны приспешники Януковича? "

Отличный вопрос. Зеленский не наказал ни одного приспешника Януковича. Совсем наоборот – Офис президента официально принял экс-замглавы ОП Портнова, а адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ДБР. Так что сам Зеленский на этот вопрос ничего не ответит. Обман.

10. " Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? "

Отличный вопрос. Никаких уголовных дел за год и никаких подозрений по "Роттердам+" нет. Более того, сам Зеленский активно сотрудничает и постоянно выступает на телеканалах главного бенефициара "Роттердам+" Рината Ахметова. Более того, буквально на прошлой неделе Зеленский назначил на пост и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, которая работала в Минэнерго во время действия "Роттердам+". Теперь Зеленский на этот вопрос не ответит. Обман.

11. "Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?"

Закон о незаконном обогащении действовал с 2015 года, но ни одного приговора по ней не было вынесено. В феврале 2019-го закон был фактически заблокирован Конституционным судом. В октябре 2019-го Зеленский добился принятия этого закона снова. Но вот парадокс – ни один чиновник по этому закону при Зеленском по-прежнему, как и при Порошенко, не только не осужден – даже не вынесено ни одно подозрение.

12. "Почему не снята неприкосновенность депутатов? "

Закон о снятии неприкосновенности с депутатов был проголосован с правками, которые абсолютно противоречат содержанию. Для любых действий против народных депутатов правоохранительным органам теперь нужна санкция генерального прокурора, то есть депутаты по-прежнему на особом положении по сравнению с другими гражданами. Обман.

13. "Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что они для вас угроза?"

Очень интересный вопрос. Потому что никаких амнистий добровольцам и патриотам Зеленский не объявлял. Наоборот, дела Антоненко и Стерненко показывают, что патриотов судят более интенсивно, в отличии от пророссийских деятелей.

14. "Помните ли вы что такое люстрация?"

При Зеленском началось массовое восстановление в должностях люстрированных чиновников. Чего стоит только назначение главой ОП люстрированного Богдана, а прокурором Киева люстрированного Сергея Юлдашева (приказ о назначении позднее отменён).

15. "Какова ваша доля с незаконного копания янтаря?"

Отличный вопрос, тем более, что янтарь продолжают копать. Никому не предъявлено подозрение. Кому теперь идет доля? Хотелось бы услышать ответ.

16. "Почему конфеты Рошен продаются в магазинах Москвы, это правда, что конфеты Рошен есть в пайках повстанцев ЛДНР?"

Так ли это за весь год ни Зеленский ни какие-либо официальные органы никаких заявлений не сделали. Нет ответа от Зеленского.

17. "Как обвалилась гривна?"

Никаких подозрений никому из должностных лиц не было выдвинуто. Отличный вопрос, на который Зеленский не дал ответа.

18. "Почему Гонтарева прячется в Лондоне?"

На этот вопрос Зеленский не дал ответа.

19. "Все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет Коломойский – все сядут за решетку".

Никто не сел за решетку из тех, кого Зеленский называл на дебатах. Не виновны?

20. "Главный вопрос: понесет ли уголовную ответственность предыдущая власть и вы, в частности, будете ли вы, если вам придется оказаться перед судом, говорить, что это месть или политическое преследование? "

Вопрос прекрасный, Зеленский говорит о политическом преследовании, но никакой уголовной ответственности никто из прошлой власти не понес.

21. "Короткий вопрос: вам не стыдно?"

Да, Владимир Александрович, хотелось бы услышать ваш ответ.

22. "Петр Алексеевич хотел услышать наши принципы. Равенство всех перед законом – то, чего у вас не было ( а сейчас оно наступило?) Снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президентов (формально проголосован только закон о неприкосновенности депутатов, но фактически он сохраняет привилегии) . Это закон об импичменте (не принят). Закон об отзыве депутата (не принят). Второе – медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая нафиг реформа? (Зеленский не увеличил финансирование на проведение медреформы, ситуация с лекарствами и больницами стала очевидной в ходе эпидемии, власти не обеспечили медиков даже элементарными масками). По поводу дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог (объемы дорожного строительства по стране меньше объемов строительства 2018-го года). И по поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить (война продолжается)".