Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
По данным источников УП, новое руководство уволило Варченко, Буряка и еще минимум 15 следователей.
"Президент утвердил новую организационную структуру. На основании нее была разработана новая "штатка". Поэтому с марта всем сообщили об увольнении", - рассказал один из источников, близкий к нынешнему и.о. директора ГБР.
Другой собеседник добавил, что Ольга Варченко, которого считали креатурой Арсена Авакова, не нашла общего языка с первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым.
По данным УП, после увольнения из ГБР Варченко получила должность в Главном следственном управлении Нацполиции.
"Варченко пошла в следствие. Просто на реальную работу, без интриг. Хотя понижение для нее дикое. Вместе с ними из ГБР уволили несколько десятков следователей, кто там теперь работать будет, не ясно", - рассказал собеседник УП в МВД.
Напомним, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".
Закон вступит в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. После вступления в силу этот закон приводит к увольнению Трубы. Тогда же досрочно прекращаются полномочия его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.
Само Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом из президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок ее формирования.
При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.
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