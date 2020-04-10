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10 апреля 2020, 09:16 8

Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы

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10 апреля 2020, 09:16 8
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Новое руководство уволило из Государственного бюро расследований двух бывших заместителей директора времен Трубы - Ольгу Варченко и Александра Буряка
Новое руководство уволило из Государственного бюро расследований двух бывших заместителей директора времен Трубы - Ольгу Варченко и Александра Буряка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным источников УП, новое руководство уволило Варченко, Буряка и еще минимум 15 следователей.

"Президент утвердил новую организационную структуру. На основании нее была разработана новая "штатка". Поэтому с марта всем сообщили об увольнении", - рассказал один из источников, близкий к нынешнему и.о. директора ГБР.

Другой собеседник добавил, что Ольга Варченко, которого считали креатурой Арсена Авакова, не нашла общего языка с первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым.

По данным УП, после увольнения из ГБР Варченко получила должность в Главном следственном управлении Нацполиции.

"Варченко пошла в следствие. Просто на реальную работу, без интриг. Хотя понижение для нее дикое. Вместе с ними из ГБР уволили несколько десятков следователей, кто там теперь работать будет, не ясно", - рассказал собеседник УП в МВД.

Напомним, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Закон вступит в силу на следующий день после того, как будет опубликован с подписью президента. После вступления в силу этот закон приводит к увольнению Трубы. Тогда же досрочно прекращаются полномочия его заместителей: Ольги Варченко и Александра Буряка.

Само Бюро из центрального органа государственной власти, подотчетного Кабмину, станет правоохранительным органом из президентской вертикали. Глава государства будет утверждать структуру ГБР, положение о Совете общественного контроля и порядок ее формирования.

При этом глава Госбюро станет более самостоятельным. Сейчас часть руководящих полномочий директор делит со своими заместителями. Новые изменения сделают директора единоличным главой.


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