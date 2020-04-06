На Днепропетровщине четверо пациентов излечились от COVID-19

4 марта в городе Кривой Рог из инфекционной больницы выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса

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4 марта в городе Кривой Рог из инфекционной больницы выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожский городской совет.

Врачи лабораторно подтвердили, что их пациентка преодолела атипичную пневмонию и выписали ее домой под амбулаторный надзор. Это - 61-летняя женщина, которая ездила в Киев навещать дочь. Там заболела на атипичную пневмонию. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали. После в инфекционно больницу попал и ее 63-летний муж.

По состоянию на 6 апреля в Кривом Роге с подтвержденным диагнозом "коронавирус” находятся 4 жителя города ( в том числе - и 5-летний ребенок) и один мужчина из Никополя. Врачи зафиксировали подозрение на COVID-19 у еще одного человека.

В Днепропетровской области это уже не первый случай выздоровления от коронавируса. 3 апреля в Днепре выздоровела 34-летняя женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция”. 13 марта женщина вместе с 36-летним мужем вернулась из поездки в Париж. Дома почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали больную в Днепровскую горбольницу №21.

4 апреля председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил о том, что в Днепропетровской области COVID-19 преодолело уже четверо людей.

В настоящее время Центр общественного здоровья информирует о 14 случаях выявления атипичной пневмонии в Днепропетровской области. Летальных исходов на 6 апреля не зафиксировано.

Несмотря на это, глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19.

Напомним, что 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности.