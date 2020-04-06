На Днепропетровщине четверо пациентов излечились от COVID-19
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожский городской совет.
Врачи лабораторно подтвердили, что их пациентка преодолела атипичную пневмонию и выписали ее домой под амбулаторный надзор. Это - 61-летняя женщина, которая ездила в Киев навещать дочь. Там заболела на атипичную пневмонию. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали. После в инфекционно больницу попал и ее 63-летний муж.
По состоянию на 6 апреля в Кривом Роге с подтвержденным диагнозом "коронавирус” находятся 4 жителя города ( в том числе - и 5-летний ребенок) и один мужчина из Никополя. Врачи зафиксировали подозрение на COVID-19 у еще одного человека.
В Днепропетровской области это уже не первый случай выздоровления от коронавируса. 3 апреля в Днепре выздоровела 34-летняя женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция”. 13 марта женщина вместе с 36-летним мужем вернулась из поездки в Париж. Дома почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали больную в Днепровскую горбольницу №21.
4 апреля председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил о том, что в Днепропетровской области COVID-19 преодолело уже четверо людей.
В настоящее время Центр общественного здоровья информирует о 14 случаях выявления атипичной пневмонии в Днепропетровской области. Летальных исходов на 6 апреля не зафиксировано.
Несмотря на это, глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19.
Напомним, что 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, крупный производитель металла ArcelorMittal, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области, из-за эпидемии COVID-19 и карантина сократил свои промышленные мощности.
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